В Госдуме предложили переселять людей, которым дискомфортно жить на Байкале

Фото: Патимат Абдурахманова

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил переселять людей, которые проживают на Байкальской природной территории и испытывают из-за этого неудобства.

По словам парламентария, любое вмешательство в биосистему Байкала может нанести непоправимый ущерб. Также он выразил мнение, что власти не имеют права осуществлять строительные работы в защитной зоне озера.

— Там живет 150 тысяч человек, если у них какие-то неудобства есть, то, может быть, проще будет переселить этих людей, но точно не создавать там пятизвездочные отели, не расширять дорожную сеть — это то, что нарушит вообще защитную зону озера Байкал, — заявил Фетисов.

Депутат подчеркнул, что гостиницы вблизи озера создают рабочие места для проживающего там населения, однако при этом такие объекты негативно влияют на сохранение экологии Байкала.

По мнению парламентария, это может привести к природной деградации, а также оказать негативное влияние на чистоту воды. Фетисов заявил, что необходимо уделять особое внимание созданию очистных сооружений на Байкале, которые на сегодняшний день там практически отсутствуют, передает ТАСС.

До этого стало известно, что российский экологический оператор до конца текущего года планирует создать постоянно работающую сеть из 30 экоклубов в вузах 30 регионов России. Далее проект будет расширен и масштабирован и на всю страну.