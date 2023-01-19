Диетолог Русакова назвала продукты, которые помогут восстановиться после приема антибиотиков

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Антибиотики подавляют рост не только вредоносной, но и полезной микрофлоры, что в свою очередь нарушает работу кишечника. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем лучше питаться после лечения такими лекарствами.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, уже во время болезни пациенту рекомендуется соблюдать щадящий режим питания: ничего жирного, жареного, тяжелого и многокомпонентного.

— А в период после приема препаратов рекомендуется помочь организму и обеспечить его витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогут улучшить естественную микрофлору, — сказала Русакова.

Обязательно включить в восстановительный рацион диетолог посоветовала следующие продукты:

нежирные виды мяса;

рыбу;

птицу;

овощи;

фрукты;

каши;

цельнозерновые продукты;

яйца.

Специалист обратила внимание, что после болезни лучше продлить щадящий режим и есть эти продукты в вареном виде или приготовленными на пару.

— При этом овощи и фрукты тоже лучше есть на пару. Антибиотики раздражают ЖКТ и могут стать причиной развития гастрита. А фруктовые кислоты негативно влияют на уже раздраженную слизистую желудка, — предупредила Русакова.

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства и чем опасен их бесконтрольный прием, «ВМ» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.