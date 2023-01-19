Рекомендации по выбору профессиональной траектории для школьников появились в МЭШ

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В сервисе «Московская электронная школа» (МЭШ) стали доступны персональные рекомендации по выбору профессиональной траектории для учеников 5–11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 19 января.

— Благодаря развитию предиктивной аналитики новый функционал МЭШ поможет ребятам сделать первые шаги и к будущей профессии. Сервис проанализирует интересы ребенка и, учитывая их, порекомендует подходящий ему предпрофессиональный класс или образовательную вертикаль, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Получить рекомендации можно в сервисе «Портфолио учащегося». Там школьникам необходимо заполнить анкету, где нужно указать свои увлечения, интересы и хобби.

Для учащихся 5–8-х классов сервис подберет наиболее подходящие образовательные вертикали. Ученики 9–11-х классов смогут получить рекомендации по выбору предпрофессиональных классов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что VK подготовил образовательную программу «IT-дайвинг» по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов. Присоединиться к программе можно через специальное мини-приложение соцсети «ВКонтакте».