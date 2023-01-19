Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рекомендации по выбору профессиональной траектории для школьников появились в МЭШ

Александр Афонин
Город
Рекомендации по выбору профессиональной траектории для школьников появились в МЭШ
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В сервисе «Московская электронная школа» (МЭШ) стали доступны персональные рекомендации по выбору профессиональной траектории для учеников 5–11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 19 января.

— Благодаря развитию предиктивной аналитики новый функционал МЭШ поможет ребятам сделать первые шаги и к будущей профессии. Сервис проанализирует интересы ребенка и, учитывая их, порекомендует подходящий ему предпрофессиональный класс или образовательную вертикаль, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Получить рекомендации можно в сервисе «Портфолио учащегося». Там школьникам необходимо заполнить анкету, где нужно указать свои увлечения, интересы и хобби.

Для учащихся 5–8-х классов сервис подберет наиболее подходящие образовательные вертикали. Ученики 9–11-х классов смогут получить рекомендации по выбору предпрофессиональных классов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что VK подготовил образовательную программу «IT-дайвинг» по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов. Присоединиться к программе можно через специальное мини-приложение соцсети «ВКонтакте».

учащиеся библиотека МЭШ Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте