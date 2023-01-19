Первый этап программы реновации завершается в районе Измайлово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Сиреневый бульвар, 4/1 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово подходит к концу первый этап программы реновации, там передали под заселение третью новостройку. Об этом в четверг, 19 января, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Одно из важных преимуществ новостройки — расположение в районе с большим количеством озелененных и парковых территорий. В частности, в пешей доступности находятся музей-заповедник «Измайлово», Серебряно-Виноградный пруд и Измайловский парк культуры и отдыха, — сказал он.

Здание расположилось на Сиреневом бульваре. Его возвели по индивидуальному проекту и оборудовали подземной автостоянкой. Благодаря завершению работ первый этап программы реновации, рассчитанный до конца 2024 года, завершается в районе досрочно.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что предложения о переезде были отправлены жителям девяти старых домов. Всего обладателями новых квартир станут 656 семей, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что в районе Северное Измайлово до конца года введут в эксплуатацию новостройку на 377 квартир, построенную по программе реновации.