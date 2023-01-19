Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Первый этап программы реновации завершается в районе Измайлово

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый этап программы реновации завершается в районе Измайлово
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Сиреневый бульвар, 4/1 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово подходит к концу первый этап программы реновации, там передали под заселение третью новостройку. Об этом в четверг, 19 января, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Одно из важных преимуществ новостройки — расположение в районе с большим количеством озелененных и парковых территорий. В частности, в пешей доступности находятся музей-заповедник «Измайлово», Серебряно-Виноградный пруд и Измайловский парк культуры и отдыха, — сказал он.

Здание расположилось на Сиреневом бульваре. Его возвели по индивидуальному проекту и оборудовали подземной автостоянкой. Благодаря завершению работ первый этап программы реновации, рассчитанный до конца 2024 года, завершается в районе досрочно.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что предложения о переезде были отправлены жителям девяти старых домов. Всего обладателями новых квартир станут 656 семей, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что в районе Северное Измайлово до конца года введут в эксплуатацию новостройку на 377 квартир, построенную по программе реновации.

Москва Район Измайлово Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте