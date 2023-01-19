«Ребята очень счастливы»: дочь певицы Славы скоро станет мамой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В конце прошлого года дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова. Пара знакома уже более восьми лет и пережила множество событий. Сегодня возлюбленные ждут скорого пополнения.

— Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте–апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце. Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья, — рассказали в окружении пары.

Морозова проходит обследование в одной из элитных столичных клиник. Несмотря на солидный срок беременности, пол ребенка до сих пор остается неизвестен. Однако, по словам супругов, они будут рады как мальчику, так и девочке. Помогает будущей маме знаменитая родительница, которае всегда готова дать совет, передает StarHit.

До этого известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал о желании стать отцом в пятый раз. При этом его супруга Оксана Самойлова в настоящее время не настроена рожать детей, а хочет провести отпуск, получив от него приятные воспоминания.