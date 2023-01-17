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Джиган выразил желание завести пятого ребенка с Оксаной Самойловой

Егор Провоторов
Общество
Джиган выразил желание завести пятого ребенка с Оксаной Самойловой
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал о желании стать отцом в пятый раз, однако его супруга Оксана Самойлова в настоящее время не настроена рожать детей.

Сейчас все звездное семейство отдыхает на острове Маврикий, на котором они в последний раз были четыре года назад. На странице рэпера в одной из социальных сетей появилась фотография большой семьи, под которой была подпись о том, что о четвертой беременности Самойловой стало известно именно в этом месте.

В комментариях исполнитель намекнул, что несмотря на двухлетний возраст их младшего сына, он готов к еще одному ребенку. При этом Самойлова была не очень рада такому комментарию возлюбленного, пишет портал «Вокруг ТВ».

В сентябре подписчики Самойловой испугались за жизнь их двухлетнего сына с Джиганом. На опубликованных знаменитостью кадрах Давид сидит на переднем кресле автомобиля без детского сиденья, что запрещается российским законодательством, поскольку считается опасным для детей.

Джиган и Самойлова недавно купили огромный особняк примерно за 170 миллионов рублей. Размеры дома впечатляют: для передвижения по этажам супруги пользуются лифтом, рассчитанным на 13 человек.

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