«Дом мечты свалился на голову»: супруга Джигана рассказала о покупке роскошного особняка

Фото: vk/samoylovaoxxana

Рэпер Джиган вместе со своей супругой Оксаной Самойловой и детьми переехали в новый роскошный дом. Жена артиста поделилась с фанатами историей приобретения жилья.

— Я, конечно, очень-очень люблю наш старый дом, но мы из него выросли с появлением Давидика. Мы уже тысячу раз потеряли надежду, потому что за эти два года пересмотрели все возможные варианты, и тут абсолютно неожиданно созрело кардинально другое решение, но об этом отдельный рассказ, и дом, больше чем «дом мечты», свалился нам на голову буквально в один день, — написала Самойлова в социальных сетях.

По ее словам, она и дети очень рады переезду, однако им потребуется время, чтобы обустроиться. Джиган при этом присоединится к семье позже — в данный момент он на гастролях.

Примечательно, что Самойлова опубликовала фотографию, на которой позирует с дочками и сыном возле двери нового особняка. Дети держат коробки, а на одной из них можно увидеть портрет Джигана. По словам супруги репера, это связано с тем, что артиста сейчас нет рядом с семьей.

20 апреля Самойлова сообщила, что они с Джиганом на некоторое время вернулись в Москву, чтобы «доделать свои дела». Она подчеркнула, что семейная пара приехала из Арабских Эмиратов без детей.