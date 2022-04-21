Джиган с женой ненадолго вернулись в Москву из Дубая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известная блогерша Оксана Самойлова на одной из своих страниц в социальных сетях в среду, 20 апреля, написала, что они с супругом Джиганом на некоторое время вернулись в российскую столицу, чтобы «доделать свои дела».

Популярная в соцсетях девушка подчеркнула, что семейная пара приехала из Арабских Эмиратов без детей. По этой причине Самойловой очень грустно в России.

Оксана заметила, что соскучилась по своему автомобилю, который стоит на паркинге, пока блогерша находится за пределами Москвы. Также девушка заявила, что привезла своим подругам одежду зарубежных брендов, которую теперь невозможно приобрести в России.

Как пишет «Газета.ру», Самойлова вернулась в Москву, чтобы организовать подготовку к празднованию своего дня рождения, который состоится 27 апреля.

В конце декабря блогерша в своих социальных сетях заявляла, что ее семилетнюю дочь Лею доставили в больницу с подозрением на тяжелую форму пневмонии. У девочки было диагностировано воспаление легких в последней стадии. При этом на компьютерной томографии не было обнаружено поражений органов дыхания.