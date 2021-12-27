«Последняя стадия»: дочь Джигана доставили в больницу с пневмонией

Фото: instagram/samoylovaoxana

Блогер Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, рассказала, что ее семилетнюю дочь Лею доставили в больницу с подозрением на тяжелую форму пневмонии.

— Она была приболевшая, я была в гостях, Денис (Джиган — прим. «ВМ») тоже ездил по делам, и у нее поднялась температура к вечеру. Я думаю — вызову неотложку, пускай посмотрят на всякий случай, — рассказала женщина.

По итогам осмотра врач позвонил Самойловой и сказал ей, что у Леи зафиксировали воспаление легких в последней стадии. После этого девочку хотели забрать в больницу, а жене Джигана пришлось со скоростью 200 километров в час ехать домой, чтобы она не отправилась туда она.

При этом в медицинском учреждении у Леи не обнаружили поражений в легких на КТ. Самойлова призналась в Instagram, что не стала заранее рассказывать Джигану о проблемах со здоровьем их дочери.

2 декабря СМИ сообщили, что Джигана вызвали в Хорошевский суд Москвы в связи с подозрениями в пропаганде гомосексуализма. Иск против артиста подал участник Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Общественник написал заявление на рэпера еще летом. Его оскорбило одно из видео, на котором рэпер ругался, пил и называл людей «петушками».

По мнению автора иска, рэпер создает «привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации». По данным СМИ, если Оболонскому удастся доказать, что Устименко действительно пропагандирует однополые отношения, то суд может обязать рэпера выплатить компенсацию.