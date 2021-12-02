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Рэпера Джигана вызвали в суд по иску о пропаганде гомосексуализма

Илья Ашуров

Происшествия
Рэпера Джигана вызвали в суд по иску о пропаганде гомосексуализма
Фото: instagram/iamgeegun

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко — прим. «ВМ») вызван в Хорошевский суд Москвы в связи с подозрениями в пропаганде гомосексуализма. Иск против артиста подал участник Национального родительского комитета Юрий Оболонский. Соответствующая карточка дела появилась на сайте суда в четверг, 2 декабря.

Общественник написал заявление на рэпера еще летом. Его оскорбило одно из видео, на котором рэпер ругался, пил и называл людей «петушками». По мнению автора иска, рэпер создает «привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации».

По данным канала, если Оболонскому удастся доказать, что Устименко действительно пропагандирует однополые отношения, то суд может обязать рэпера выплатить компенсацию. Общественник хочет один миллион рублей, сообщает Телеграм-канал Mash.

В середине октября эксперт-маркетолог Владимир Крюков рассказал, сколько зарабатывают популярные артисты и блогеры в социальной сети Instagram. Абсолютным лидером среди звездных мам стала жена рэпера Джигана и многодетная мама Оксана Самойлова, у которой порядка 14 миллионов подписчиков.

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