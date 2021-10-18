Стало известно, сколько зарабатывают звездные блогеры в Instagram

Фото: instagram/samoylovaoxana

Эксперт-маркетолог Владимир Крюков рассказал, сколько зарабатывают популярные артисты и блогеры в социальной сети Instagram.

По данным компании «Медиалогия», занимающейся анализом соцсетей, самыми большими заработками в соцсетях могут похвастаться звездные мамы, среди которых Ида Галич, Ксения Бородина, Ксения Собчак.

Абсолютным лидером среди них является жена рэпера Джигана и многодетная мама Оксана Самойлова, у которой порядка 14 миллионов подписчиков. Она редко публикует рекламные материалы.

— Стоимость у блогеров миллионников в инстаграме может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллионов рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотрят его сторис, — приводит слова маркетолога Teleprogramma.pro

По его словам, чаще всего публикация оценивается в 600 — 800 тысяч рублей. Бывает размещение за 1,5 миллиона рублей. В эту сумму обойдется реклама крупным компаниям или за товары и услуги, которые не ассоциируются с образом жизни блогера.

В среднем звездные блогеры размещают около 10 рекламных постов. Таким образом, за месяц их заработок в Instagram может достигать 5 — 10 миллионов рублей.

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