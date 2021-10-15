«Хватит плакать в сториз»: продюсер рассказала, как увеличить число подписчиков в Instagram

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На площадке «Вечерней Москвы» стартовал XIX Московский фестиваль прессы, который проходит при поддержке Департамента массовой информации и рекламы города Москвы. Алина Малофеева, продюсер блогеров и экспертов в TikTok, в рамках фестиваля рассказала об основных трендах в соцсетях, которые стоит ожидать в 2021-2022 годах.

— Пандемия изменила рынок контента на ближайшее время. Пользователи уже не готовы смотреть трэш-контент, как это было в 2020 году, или на челленджи. Из актуального вышли кричащие заголовки, обилие яркого контента, блогерские сценарии, которые «читают» пользователи, и частые постановочные истории, — объяснила эксперт.

Продюсер отметила, что ближайшее время будет актуален инфотеймент — сочетание информационного и развлекательного контента, внедрение личности в проекты, честность с аудиторией и качественное оформление контента.

Тренд в продвижении в 2021 и 2022 году в Instagram возможен через Reels.

— Можно набирать подписчиков через органический прирост. Все тренды помогут продвигаться и в Reels, и в TikTok. Если вы будете цеплять тренды, то у вас будет большая лояльность. Все нужно делать с умом, тренд на дикий хайп прошел, не нужно плакать в сториз. Нужно влюбить пользователя в свой бренд. Подписчик будет клиентом на всю жизнь. Пользователь должен разделять ваши ценности, а вы, как поставщик контента, должны нести свое уникальное предложение, — рассказала эксперт.

Ранее журналисты в рамках фестиваля прессы обсудили работу СМИ в период пандемии, а также взаимодействие печатных и электронных версий изданий.