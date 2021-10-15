Бумага против «цифры»: эксперты рассказали, как уживаются электронные и печатные СМИ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мировая и отечественная издательская практика повсеместно доказала, что пережить ковидный кризис с наименьшими потерями смогли в основном те издатели печатных СМИ, кто развивает новый цифровой опыт, приемы интернет-маркетинга и эффективной работы через социальные сети и мобильные приложения. Лучше подготовленными оказались те издательские дома, у кого диверсифицирован продуктовый портфель, кто в большей степени опирался на цифровые медиатехнологии.

На площадке «Вечерней Москвы» стартовал XIX Московский фестиваль прессы, который проходит при поддержке Департамента массовой информации и рекламы города Москвы. Участие в круглом столе фестиваля приняли: Евгений Абов, вице-президент СППИ-ГИПП; Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва»; Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых коммуникаций СПбГУ; Индира Кодзасова, заместитель главного редактора газеты «Аргументы и факты»; Евгений Зиновьев, главный редактор медиаресурса «Планерка. Журналистика и СМИ»; Елена Шитикова, главный редактор ИД «Планета»; медиаэксперт Алексей Березовой. Они обсудили разницу контента печатного издания и онлайн-платформы, опыт работы в период пандемии и влияние блогеров на журналистику.

— Цифры несут в себе не только угрозу для печатных СМИ, но и новые возможности. Традиционные печатные издатели становятся мультимедийными, и благодаря онлайн-ресурсам они обретают новую аудиторию. Эта аудитория отличается рядом параметров от тех, кого мы привыкли считать коренной аудиторией бумаги. Главное, правильно в этих условиях выстраивать редакционную политику, чтобы удовлетворить запрос прежней и новой, цифровой аудитории, — сказал Евгений Абов.

Александр Куприянов отметил, что процесс цифровизации неостановим, газетам нужно менять контент, чтобы оставаться интересными для своего читателя.

— Прогресс неостановим. Звук и картинка опережают слово. Газета как печатное издание выйдет только завтра, а на сайте информация появится через несколько минут. Газеты и печатные СМИ в этой ситуации должны и обязаны менять контент. Если мы не будем уважительно относиться к электронным ресурсам, мы отстанем. Нужно сделать так, чтобы читатель вернулся к новости, узнал авторский взгляд. Нужна авторская журналистика, — рассказал эксперт.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Индира Кодзасова рассказала, что электронные медиа могут нести угрозу традиционным СМИ:

— Сейчас наш главный «враг» — это агрегаторы. «Яндекс.Дзен» поменял руководителя. Им стал главный редактор Ринат Низамов. Это человек, пришедший из бумажного медиа, сейчас он возглавляет платформу, которая будет собирать авторов. Он говорит, что теперь удобно будет всем. Но кому — всем? «Яндексу» и пользователю? Сейчас вообще пользовательский контент в интернете противостоит журналистскому.

Евгений Зиновьев, имеющий опыт работы в электронном и печатном СМИ, считает оба продукта частью единого бренда, но подход к его созданию, безусловно, разный.

— Наша редакция — это не редакция только печатного издания. Это мультимедийная история. Хочется сделать так, чтобы оно не было только газетой. Мы запустили новый сайт, активно занялись социальными сетями, увеличили число подписчиков в пять раз. И сегодня «Ревдинский рабочий» — это система пабликов, экосистема для жителей нашего города, в которой они могут общаться и получать информацию. Я не разделяю работу газеты и онлайн-продуктов. Мы все — общий клубок, использующий разные каналы доставки информации, — рассказал Зиновьев.

Елена Шитикова, главный редактор ИД «Планета», отметила, что пандемия благотворно сказалась на работе ряда электронных СМИ: им удалось поднять рейтинги и привлечь новых читателей.

— СМИ выросли по посещаемости сайтов, потому что им аудитория доверяла больше всего: люди искали цифры, подтверждение информации. Удержать эту аудиторию оказалось труднее, когда все вышли на улицу. Задача каждой редакции была в том, чтобы не растерять все то, что за год пандемии было накоплено. Интернет дал традиционным редакциям возможность интерактива, и постепенно СМИ превратились в средства массовой коммуникации.

Накануне главы СМИ в рамках круглого стола фестиваля прессы обсудили работу в период пандемии и наметили основные пути развития СМИ в стране.