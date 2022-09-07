Подписчики Самойловой испугались за жизнь ее маленького сына

Фото: vk/samoylovaoxxana

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова поразила подписчиков новой публикацией с маленьким сыном.

На кадрах Давид сидит на переднем кресле автомобиля без детского сиденья, что запрещается российским законодательством, поскольку считается опасным для детей, передает Teleproegamma.pro.

Джиган и Самойлова недавно купили огромный особняк примерно за 170 миллионов рублей. Размеры дома впечатляют: для передвижения по этажам супруги пользуются лифтом, рассчитанным на 13 человек.

Как раз показывая гигантские комнаты своих детей, Самойлова и совершила нелепую ошибку. По территории вокруг коттеджа дети звездой пары ездят на электронной машинке.

До этого журналисты узнали, сколько зарабатывает Самойлова. Так, она является совладелицей косметического бренда Sammy Beauty.

Известно, что компания была запущена несколько лет назад. Партнером Самойловой стала Марина Назарова, с которой они владеют бизнесом в равных долях.

В 2021 году их предприятие заработало около 978 миллионов рублей, из них 471 миллион рублей составила чистая прибыль. В первый год работы марки доход предпринимательниц составил 233 миллиона рублей.