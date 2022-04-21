Стало известно, сколько зарабатывает Оксана Самойлова

Фото: vk/samoylovaoxxana

Журналисты узнали, сколько зарабатывает Оксана Самойлова, модель и жена рэпера Джигана.

Так, она является совладелицей косметического бренда Sammy Beauty. Известно, что компания была запущена несколько лет назад.

Партнером Самойловой стала Марина Назарова, с которой они владеют бизнесом в равных долях. В 2021 году их предприятие заработало около 978 миллионов рублей, из них 471 миллион рублей составила чистая прибыль.

В первый год работы марки доход предпринимательниц составил 233 миллиона рублей. При этом 75,6 миллиона рублей из них составляют чистую прибыль, пишет Super.ru.

20 апреля Самойлова сообщила, что они с Джиганом на некоторое время вернулись в Москву, чтобы «доделать свои дела». Она подчеркнула, что семейная пара приехала из Арабских Эмиратов без детей.

До этого стало известно, что прибыль Дома моды, который возглавляет страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев, за прошлый год превысила 60 миллионов рублей, хотя в прошлом организация несла значительные убытки.