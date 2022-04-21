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Раскрыты доходы страдающего болезнью Паркинсона модельера Зайцева

Анастасия Колоскова

Общество
Раскрыты доходы страдающего болезнью Паркинсона модельера Зайцева
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прибыль «Дома моды», который возглавляет страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев, за прошлый год превысила 60 миллионов рублей, хотя в прошлом организация несла значительные убытки.

Известно, что уже несколько лет «Дом моды» не имел никакого дохода, а в 2020-м его убытки составили 21 миллион рублей. Кутюрье Зайцев в свои 84 года вернулся на пост генерального директора «Дома моды», который носит его имя.

Уже в 2021 году акционерное общество вышло в значительный «плюс». Чистая прибыль организации составила 62 миллиона, тогда как выручка — 182 миллиона рублей. Остается загадкой, каким образом руководству удалось кардинально изменить финансовое положение «Дома моды», пишет Life.ru.

В январе этого года Зайцев объявил о желании вернуться к работе. По словам кутюрье, он отдохнул и полон сил и желания вернуться. Он заявил, что твердо намерен возродить былую славу его «Дома моды». Кутерье подчеркнул, что прошедший год дался ему нелегко, но не запомнился только плохим.

Зайцев намерен лично проводить все сделки и принимать максимальное участие в жизни и работе «Дома моды», чтобы избежать скандалов. Он также опроверг возможность продажи «Дома».

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