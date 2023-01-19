«Все будет в порядке»: друг Ванги поделился ее предсказаниями о будущем России

Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

С момента смерти болгарской ясновидящей Ванги прошло уже более 25 лет. После своей кончины она оставила множество предсказаний, которые сегодня трактуют самым разным способом. Друг прорицательницы бизнесмен Димитр Гачев поделился ее реальным прогнозом относительно будущего России.

— Про Россию: да, уверяла, что она воспрянет, все будет в порядке. Что наступят трудные времена, но они вскоре пройдут без следа. Что Болгария — душа, а Россия — тело, — сказал он.

Бизнесмен добавил, что его часто приглашают на различные шоу, где просят озвучить якобы неизвестные предсказания Ванги. По его словам, когда поступают подобные предложения, он сразу отказывается. Это связано с тем, что зачастую ему нужно рассказать о будущем соседних государств, о чем ясновидящая никогда не говорила, передает StarHit.

Вокруг предсказательницы Ванги всегда ходило немало слухов. Журналист Сергей Косторной и ее кум, лично знавший ясновидящую, рассказал «Вечерней Москве» реальные подробности из биографии прорицательницы.