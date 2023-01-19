Власти ФРГ отказались финансировать участников шахматных турниров с россиянами

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Немецкое правительство приняло решение отказаться от предоставления финансирования гроссмейстерам для участия в шахматных турнирах, где заявлены представители России и Белоруссии. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Данная мера прописана в директиве Министерства внутренних дел Германии. Согласно тексту документа, условие распространяется на все виды спорта. Причем финансирование не будет предоставляться даже для тех соревнований, к которым российские и белорусские спортсмены допущены для выступления под нейтральным флагом.

После введения новых правил немецким гроссмейстерам придется отказаться от участия во многих турнирах Всемирной шахматной федерации (FIDE). Они смогут самостоятельно оплатить все расходы на участие, но это в свою очередь может негативно сказаться на их материальном состоянии, передают «Известия».

В прошлом году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.