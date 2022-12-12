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Соединенные Штаты выступили за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага

Араз Салехов
Спорт
Соединенные Штаты выступили за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Олимпийский комитет Соединенных Штатов (USOPC) не против участия российской сборной в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявила глава USOPC Сюзанна Лайонс.

— Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов, — отметила она.

При этом американский комитет против того, чтобы российские спортсмены выступали под своим флагом, сообщает РИА Новости.

В среду, 7 декабря, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран — даже тех, которые находятся в состоянии конфликта. По его словам, олимпийское движение должно быть объединяющей, а не разделяющей силой. В тот же день Бах призвал оценить необходимость продления санкций против спортсменов из России.

Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Отменить это постановление может только генеральная ассамблея IPC, которая состоится, скорее всего, не раньше четвертого квартала 2023 года. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что это значит для России и какие права теряют наши спортсмены.

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