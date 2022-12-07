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МОК: Макрон хочет видеть на Олимпиаде в Париже все страны

Евгений Белоусов
Спорт
МОК: Макрон хочет видеть на Олимпиаде в Париже все страны
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран — даже тех, которые находятся в состоянии конфликта. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул, в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что присутствовать должны представители всех стран, — сказал он.

Глава МОК добавил, что олимпийское движение должно быть объединяющей, а не разделяющей силой. Так, даже в ООН озабочены запретом на участие в спортивных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии, передает РИА Новости.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что это значит для России и какие права теряют наши спортсмены.

До этого руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс рассказала, что спортсмены из России обязательно вернутся на международные соревнования. По ее мнению, это неизбежно.

Франция Эммануэль Макрон Олимпийские игры МОК
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