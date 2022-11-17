IPC приостановил членство Паралимпийского комитета РФ. Что это значит для России и спортсменов

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Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Отменить это постановление может только генеральная ассамблея IPC, которая состоится, скорее всего, не раньше четвертого квартала 2023 года. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что это значит для России и какие права теряют наши спортсмены.

По словам российского спортсмена, паралимпийского чемпиона, депутата Государственной думы РФ Михаила Терентьева, российские спортсмены стимулировали атлетов из других стран показывать более высокие результаты и прикладывать максимальное количество усилий на соревнованиях. Приостановка членства ПКР приведет к снижению конкуренции на международных соревнованиях.

— В первую очередь это не мы что-то теряем, а все международное спортивное сообщество паралимпийцев. Наши спортсмены не смогут участвовать в отборочных соревнованиях, к подготовке к Паралимпийским играм в Париже. В связи с этим значительно упадут результаты зарубежных спортсменов. Конкуренция на стартах будет снижена, так как у них не будет стимула соревноваться с сильными атлетами из России, — считает Терентьев.

Отечественные спортсмены должны продолжать заниматься своими видами спорта и участвовать в российских чемпионатах. Настанет время, когда атлеты из России вернутся на международные старты и докажут, что они достойны занимать первые места, подчеркнул эксперт.

— Я думаю, что нашим спортсменам нужно обязательно продолжать заниматься спортом. Также привлекать в свои ряды молодых атлетов, участвовать в открытых чемпионатах России по баскетболу на колясках, по легкой атлетике, по лыжным гонкам. Им нужно поддерживать детей-инвалидов, которые хотят встать на спортивную стезю. Я советую российским атлетам всегда быть на высоте своих результатов и потенциальных возможностей. Без спорта жизнь становится менее яркой, — отметил собеседник «ВМ».

Адвокат Виталий Ульяненко в свою очередь выразил мнение, что данное решение носит исключительно политический характер:

— Указанная ситуация берет свое начало с февраля, когда Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Это привело к массовому отстранению наших атлетов. Данное решение принято не в соответствии с международными правовыми нормами, а носит исключительно политический характер и противоречит уставу МОК. Налицо дискриминация российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемление их права на участие в международных спортивных соревнованиях.

Адвокат подчеркнул, что Паралимпийский комитет России вправе подать апелляцию.

— Если апелляция ПКР будет удовлетворена, генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета отменит приостановку членства. А медали наших спортсменов и прежние достижения паралимпийцев никто не вправе ставить под сомнение. Это их заслуженные награды, полученные потом и трудом, — заключил собеседник «ВМ».