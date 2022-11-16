Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

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Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе IPC.

— В связи с приостановкой членства в организации ПКР теряет все права членства в IPC с учетом своего права на апелляцию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что отменить это постановление может только генеральная ассамблея IPC. Следующая ассамблея, скорее всего, состоится не раньше четвертого квартала 2023 года, говорится в Twitter IPC.

До этого руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс рассказала, что спортсмены из России обязательно вернутся на международные соревнования. По ее мнению, это неизбежно.

В феврале Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

Как уточнили в организации, олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если те не принимают в этой связи активное участие. Однако происходящий сейчас конфликт на Украине МОК не хочет оставлять без внимания.