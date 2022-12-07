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Бах призвал оценить необходимость продления санкций против спортсменов из России

Александр Афонин
Спорт
Бах призвал оценить необходимость продления санкций против спортсменов из России
Фото: shutterstock

Следует рассмотреть вопрос продления мер в отношении российских и белорусских спортсменов, при этом данные санкции в настоящее время остаются в силе. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в среду, 7 декабря.

— У нас нет изменений в нашей позиции. Боюсь, я должен объяснить это снова. Санкции должны оставаться в силе. Никакого изменения нет. Но мы всегда говорили, что по поводу защитных мер в отношении атлетов мы должны найти пути переступить эту дилемму и выполнить нашу миссию, — сказал он.

Бах добавил, что необходимо рассмотреть, нужны ли вообще защитные меры. По его словам, российские спортсмены продолжают выступать в ряде турниров. Однако от участия в Уимблдоне они были отстранены по инициативе Великобритании, передает РИА Новости.

16 ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что это значит для России и какие права теряют наши спортсмены.

7 декабря Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран — даже тех, которые находятся в состоянии конфликта.

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