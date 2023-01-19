Зубные протезы и 80 килограммов орехов: что забывали пассажиры в московских аэропортах в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В прошлом году пассажиры аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево забыли почти 140 тысяч вещей, среди которых подарки президенту, интимные игрушки и инвалидная коляска. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней Москвы в четверг, 19 января.

— Всего в аэропорту Домодедово в 2022 году пассажиры оставили более 90 тысяч личных вещей. Самыми интересными находками за декабрь стали зубные протезы, а также подарки президенту одной из стран СНГ, среди которых шелковый ковер, картина из кожи и шелка, колоритные тарелки и 80 килограммов орехов, — сообщили в пресс-службе Домодедово.

В аэропорту Внуково в свою очередь был забыт 21 691 предмет. Наиболее интересными находками оказались инвалидная коляска, костыли и интимные игрушки. Чаще всего в воздушной гавани забывали ремни, зарядки и наушники.

По итогам прошедшего года сотрудники Шереметьево обнаружили 27 577 находок. Самыми необычными стали гимнастический обруч, прокатный велосипед, клетки для животных, пустые чемоданы и различная мобильная техника, передает агентство городских новостей «Москва».

В столичном метро же в 2022 году на складах забытых вещей насчиталось 28,4 тысячи предметов. Пассажиры теряли жалюзи, электромясорубку, набор алтайских сосновых шишек и ласты.