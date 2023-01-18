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Жалюзи, электромясорубку и ласты забыли пассажиры в московском метро в 2022 году

Полина Долганова
Город
Жалюзи, электромясорубку и ласты забыли пассажиры в московском метро в 2022 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пассажиры столичного метро в 2022 году забывали в подземке жалюзи, электромясорубку, набор алтайских сосновых шишек и ласты. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Также в метро москвичи оставляли спиннинг и коллекционные елочные игрушки. Все забытые вещи были переданы на склад забытых вещей.

При этом в дептрансе добавили, что по итогам года горожане чаще всего забывали в транспорте телефоны, сумки, зарядки и рюкзаки.

Всего в 2022 году на складах забытых вещей насчитывалось 28,4 тысячи предметов.

— Будьте внимательными и перед выходом из транспорта проверяйте, все ли вещи вы взяли с собой, — подытожили в департаменте.

До этого сообщалось, что пассажиры «Аэроэкспресса» за время новогодних каникул забыли в поездах и терминалах компании около 150 различных предметов. Чаще всего пассажиры оставляли в поездах и терминалах зимние шапки и перчатки, телефоны, наушники и зарядные устройства, а также рюкзаки и сумки.

Кроме того, более 410 зонтов оставили жители столицы в городском транспорте с начала осени.

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