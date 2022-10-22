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Зонт от модельера Зайцева и перчатки оставляли москвичи в городском транспорте с начала осени

Лейла Алиева
Город
Зонт от модельера Зайцева и перчатки оставляли москвичи в городском транспорте с начала осени
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Свыше 410 зонтов оставили жители столицы в городском транспорте с начала осени. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 22 октября.

Всего на склады забытых вещей отправили 413 зонтов, 124 головных убора и 15 пар перчаток. Среди таких вещей есть и зонт от дома мод Вячеслава Зайцева.

— На склады забытых вещей попадает все, что забыли в метро, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте, — говорится в сообщении.

Чтобы найти свои забытые вещи, москвичи могут обратиться по номеру 3210, написать чат-боту Александре или подать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы», пояснили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Личные вещи оставляют и в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. За девять месяцев пассажиры забыли здесь почти две тысячи различных предметов. Больше всего оставленных вещей было обнаружено в апреле. Чаще всего их оставляли на Рижском, Савеловском и Курском направлениях.

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