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Вице-спикер Госдумы предложила отдавать имущество покинувших Россию граждан детям-сиротам

Лейла Алиева
Общество
Вице-спикер Госдумы предложила отдавать имущество покинувших Россию граждан детям-сиротам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Имущество граждан, которые покинули Россию, можно использовать в качестве решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Об этом в четверг, 19 января, заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

— Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны. Есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? — отметила она.

Также Кузнецова добавила, что уже необходимо предпринимать серьезные шаги по вопросу конфискации имущества у таких граждан, передает ТАСС.

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает украинскую армию. По его словам, существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно.

В свою очередь в Государственной думе уже готовят проект о конфискации имущества у ряда покинувших Россию граждан.

Жилье Анна Кузнецова Дети
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