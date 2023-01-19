Зимний набор волонтеров-рекрутеров стартовал в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ресурсный центр «Мосволонтер» организовал ежегодный зимний набор добровольцев-рекрутеров, в котором могут принять участие горожане старше 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 19 января.

— Сегодня в городе более 950 тысяч волонтеров, которые готовы помогать. И для того чтобы у каждого был шанс стать частью самых ярких и масштабных событий, город предоставляет возможность активным жителям присоединиться к команде рекрутеров, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Присоединиться к команде добровольцев можно на сайте «Мосволонтера». Там в списке событий необходимо выбрать соответствующий пункт и заполнить анкету. В обязанности новых членов будут входить интервьюирование, составление информационного портфолио для отбора волонтера и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали, каким был прошедший 2022 год для участников ресурсного центра «Мосволонтер». Десятки тысяч добровольцев принимали участие в проведении спортивных, патриотических, культурных и других тематических мероприятий.