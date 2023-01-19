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В Бескудниковском районе передали под заселение 12-ю новостройку по реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
В Бескудниковском районе передали под заселение 12-ю новостройку по реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Коровинское шоссе, 4А Карта всех событий

В Бескудниковском районе передали под заселение 12-ю по счету новостройку, возведенную в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

— В новостройку переедут жители расположенной рядом пятиэтажки по адресу Коровинское шоссе, дом 4, корпус 1. Дома находятся на расстоянии менее 100 метров. Таким образом, у жителей полностью сохранятся все их привычные маршруты и знакомая инфраструктура района, — сказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Всего за время реализации программы в Бескудниковском районе новые квартиры получили более 5,5 тысячи москвичей. Новый жилой дом рассчитан на 201 квартиру, среди которых 72 однокомнатные, 99 двухкомнатных и 30 трехкомнатных.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что всего предложения о равнозначных квартирах были отправлены 159 семьям, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Измайлово подходит к концу первый этап программы реновации. Там передали под заселение третью новостройку.

Район Бескудниково Москва Реновация
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