ФСБ возбудила дело против гражданина США по статье о шпионаже

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Федеральная службы безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 19 января.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, американец занимался сбором информации, касающейся биологической тематики. Как утверждается, полученные данные могли быть применены против безопасности страны, отметили на официальном сайте ФСБ.

5 января сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, предпринявших попытку вывести из строя тяговую подстанцию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию».