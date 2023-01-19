Гастроэнтеролог Терехова рассказала, какой овощ стоит включить в рацион для профилактики онкологии

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В цветной капусте содержатся редкие микроэлементы, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить многие серьезные заболевания, в частности рак. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова.

Медик отметила, что в цветной капусте содержится большое количество витаминов группы В, Е, С, К, а также калий, кальций и железо. Все эти элементы способствуют улучшению обменных процессов в организме.

Так, в 100 граммах цветной капусты содержится суточная норма витамина С. Также овощ богат клетчаткой, которая способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Цветная капуста содержит большое количество антиоксидантов. Это защищает клетки от раковых мутаций, тем самым предотвращает возникновение онкологических заболеваний, передает Life.ru.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион вешенки. Вешенки за счет высокого содержания клетчатки быстро насыщают организм. Эти грибы также способны укрепить иммунитет, передает ФАН.

Специалисты сети медицинских лабораторий рассказали, какие овощи и фрукты стоит включить в зимний рацион для поддержания хорошего самочувствия и бодрости.