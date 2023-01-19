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Приметы и советы

Диетолог Голицина рассказала о вреде интервального голодания

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Голицина рассказала о вреде интервального голодания
Фото: shutterstock

Интервальное голодание может привести к обморокам, чрезмерному снижению сахара в крови и проблемам со сном. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Голицына.

Эксперт отметила, что в настоящее время подобный способ избавления от лишнего веса становится все более популярным. Он заключается в том, что человек воздерживается от еды в течение какого-то периода времени, после чего может поесть. Как правило, отказываться от приема пищи рекомендуется на протяжении 16–20 часов.

Татьяна Голицина отметила, что этот метод подходит не всем. Перед его использованием нужно проконсультироваться с эндокринологом-диетологом.

Она также подчеркнула, что интервальное питание может отрицательно сказаться на здоровье, ведь в организм не поступает достаточного количества полезных веществ. Длительные перерывы в приеме пищи могут спровоцировать обмороки, желчнокаменную болезнь, гипогликемию — чрезмерное снижение концентрации сахара в крови, обострение хронических заболеваний, передает Life.ru.

Ранее диетолог Наталия Гридина пояснила, почему возникает переедание. На переедание может повлиять обилие сахара в рационе. Гридина предупредила, что сладости быстро насыщают, однако вскоре чувство голода заставляет человека снова браться за еду, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, при каких обстоятельствах можно есть ночью и к чему могут привести поздние перекусы.

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