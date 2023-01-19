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Приметы и советы

«Хороший знак»: фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Лейла Алиева
Общество
«Хороший знак»: фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врачи планируют отключить российского фигуриста Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом в четверг, 19января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно, — цитирует его ТАСС.

Накануне появилась информация о том, что в состоянии фигуриста появились положительные сдвиги.

До этого ряд СМИ сообщили, что Костомаров находится в коме. Как утверждалось, перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и отказывался от лечения.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма. Однако отец спортсмена назвал эти слова «нелепостью».

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