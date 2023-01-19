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Приметы и советы

Врач-гериатр Конев раскрыл секрет долголетия

Ирина Игнатенко
Общество
Врач-гериатр Конев раскрыл секрет долголетия
Фото: shutterstock

Продолжительность жизни определяется генетической предрасположенностью. Об этом рассказал доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев.

Эксперт отметил, что генетическая предрасположенность к долголетию должна быть и прослеживаться в поколениях. Причём она имеет гендерную выраженность. То есть, если в роду есть долгожители женщины, то у девочек в последующих поколениях есть шанс прожить дольше.

Кроме того, согласно проведенным исследованиям, известно, что долгожители много двигаются, разнообразно питаются, имеют здоровый сон. Кроме того, у них практически отсутствуют хронические заболевания, которые укорачивают продолжительность жизни. В связи с этим врач призвал уделить внимание профилактике заболеваний и чаще проходить обследования, передает НСН.

Ранее эксперты назвали три продукта, сокращающие продолжительность жизни. Врачи призвали сократить употребление соли, сахара и белого мяса, передает Nation news.

Астрологи сообщили, что среди всех знаков зодиака самой большой продолжительностью жизни отличаются Овны, Близнецы, Девы и Козероги. Представители этих знаков чаще всего доживают до глубокой старости, сохраняя при этом острый ум и здоровье.

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