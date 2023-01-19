Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Фото: МИД РФ

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) потребовал извинений от министра иностранных дел России Сергей Лаврова за сравнение политики США в отношении РФ с действиями Адольфа Гитлера. Об этом сообщили в пресс-службе конгресса в четверг, 19 января.

Накануне глава МИД России провел пресс-конференцию, на которой сравнил деятельность Вашингтона в отношении России. По его словам, Белый дом создает коалицию для противостояния с Москвой, что сравнимо с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

— Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста, — сказал президент ЕЕК Ариэль Музикант.

По его словам, слова министра являются искажением событий Холокоста. В связи с этим конгресс призывает Лавров дать объяснения своим словам и извиниться за них, отмечается на сайте ЕЕК.

До этого Сергей Лавров заявил, что переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. По его словам, на ситуацию влияют законы, принятые украинским руководством.