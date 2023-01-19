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Судебные приставы арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Судебные приставы арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников МАДИ в столице арестовали автомобиль неплательщика штрафов, накопившего 300 тысяч рублей долга. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МАДИ в четверг, 19 января.

По данным ведомства, владелец иномарки регулярно парковался под запрещающими знаками, за что получил множество штрафов. Несмотря на то что на погашение дается 60 дней после вступления постановления в силу, мужчина не спешил оплачивать их. Таким образом он накопил 300 тысяч рублей долга.

В результате на его автомобиль наложили арест и эвакуировали его на спецстоянку. Забрать иномарку владелец сможет только после полного погашения задолженности. Если штрафы так и не будут выплачены, судебные приставы продадут автомобиль на аукционе, и долг нарушителя будет погашен из вырученных средств.

Такие ситуации уже были. Так, владелец BMW накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму почти два миллиона рублей. Платить он не собирался, и его машину продали. Подробнее о том, как сотрудники ГУ ФССП взыскивают долги по штрафам, — в материале «ВМ».

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