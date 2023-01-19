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Зеленский отказался от переговоров с Россией, потому что не уверен, что Путин жив

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский отказался от переговоров с Россией, потому что не уверен, что Путин жив
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров о мирном урегулировании конфликта из-за того, что не знает, жив ли президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в процессе «Украинского завтрака» в Давосе.

— Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на фоне хромакея, это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, — сказал он.

По словам Зеленского, он не знает, кто в настоящий момент принимает решения в России. В связи с этим украинский лидер якобы не понимает, с кем именно ему нужно проводить переговоры.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоров с президентом Украины быть не может. По его словам, на ситуацию во многом влияет ряд законов, которые были приняты украинской стороной.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «ВМ», какие законы «мешают» Украине начать переговоры с Россией. По его словам, для отказа от диалога Киев принял несколько поправок к закону о терроризме, осуществил расторжение контактов с РФ и так далее.

Владимир Зеленский Владимир Путин Переговоры
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