Путин высоко оценил работу Музея Победы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин привел в пример работу Музея Победы по сохранению исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 19 января.

В рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства отметил, что за последние несколько лет Музей Победы сильно преобразился и проводит масштабную просветительскую работу, применяя яркие материалы.

Во время встречи российский лидер также призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной, в частности рассказывать о подвиге защитников блокадного Ленинграда.

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы открылась выставка «Искра надежды». Посетители смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев.

Также Главархив Москвы опубликовал новую книгу о блокаде Ленинграда, которая появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».