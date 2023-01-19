Акушер-гинеколог оценила влияние коронавируса на репродуктивное здоровье

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Врач — акушер-гинеколог консультативно-диагностического центра Видновского перинатального центра Назмия Алиева сообщила, что коронавирус — мультисистемная инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе на фертильность.

— Коронавирус при тяжелом течении может влиять на репродуктивную систему, как и в целом на все органы. Резюмируя данные разных источников, можно делать выводы, что тяжелые формы поражают и репродуктивную систему, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но в большинстве случаев изменения в репродуктивной системе как женщины, так и мужчины нормализуются примерно через три месяца после выздоровления от коронавируса. Эксперт посоветовала пройти углубленный постковидный чек-ап организма в целом для поддержания общего здоровья, а уже после этого приступать к планированию беременности.

Накануне в России зарегистрировали 5478 случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, передает издание argumenti.ru.

Врач-иммунолог Елена Мескина, в свою очередь, рассказала «ВМ», к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины.