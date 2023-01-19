Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 200 инженерных сооружений очистили в Москве за прошлый год

Лейла Алиева
Город
Более 200 инженерных сооружений очистили в Москве за прошлый год
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Большой Устьинский мост Карта всех событий

В прошлом году столичные специалисты провели пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 19 января.

— Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Среди них Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты, — говорится в сообщении.

Ежегодно специалисты проводят очистку гранитных и каменных конструкций, а раз в пять лет — металлических элементов. Пескоструйным аппаратом очищаются грязь, ржавчина, старая краска и налет с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На инженерных сооружениях столицы также в прошлом году заменили более километра перильных ограждений. Работы велись на 25 мостах, эстакадах и путепроводах, среди которых ограждения на Сетуньском, Новоосташковском и Богатырском мостах, а также на Рязанском путепроводе и Русаковской эстакаде.

Мосты Москва очистка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Я не буду смотреть «Аватар-2». И вот почему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите!

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте