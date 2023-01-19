Более 200 инженерных сооружений очистили в Москве за прошлый год

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Москва, Большой Устьинский мост Карта всех событий

В прошлом году столичные специалисты провели пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 19 января.

— Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Среди них Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты, — говорится в сообщении.

Ежегодно специалисты проводят очистку гранитных и каменных конструкций, а раз в пять лет — металлических элементов. Пескоструйным аппаратом очищаются грязь, ржавчина, старая краска и налет с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На инженерных сооружениях столицы также в прошлом году заменили более километра перильных ограждений. Работы велись на 25 мостах, эстакадах и путепроводах, среди которых ограждения на Сетуньском, Новоосташковском и Богатырском мостах, а также на Рязанском путепроводе и Русаковской эстакаде.