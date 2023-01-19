Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Супругов-наркодилеров поймали в Москве с крупной партией героина

Степан Жирнов
Происшествия
Супругов-наркодилеров поймали в Москве с крупной партией героина
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали семейную пару в столице, которая пыталась продать крупную партию героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 19 января.

По его словам, ранее судимых 44-летнюю женщину и ее 40-летнего супруга задержали в результате оперативно-разыскных действий в проезде Шокальского. В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили восемь свертков с неизвестным веществом. Во время обыска в комнате, которую злоумышленники арендовали для проживания, полицейские нашли еще 79 упаковок с тем же веществом.

Позже экспертиза показала, что во всех свертках находится героин, общая масса которого превысила 100 граммов. По словам задержанных, они приобрели его у неизвестного с целью дальнейшей продажи на территории столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. Местные полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали ее организатора.

Район Южное Медведково Москва МВД Наркотики Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Я не буду смотреть «Аватар-2». И вот почему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите!

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте