Супругов-наркодилеров поймали в Москве с крупной партией героина

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали семейную пару в столице, которая пыталась продать крупную партию героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 19 января.

По его словам, ранее судимых 44-летнюю женщину и ее 40-летнего супруга задержали в результате оперативно-разыскных действий в проезде Шокальского. В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили восемь свертков с неизвестным веществом. Во время обыска в комнате, которую злоумышленники арендовали для проживания, полицейские нашли еще 79 упаковок с тем же веществом.

Позже экспертиза показала, что во всех свертках находится героин, общая масса которого превысила 100 граммов. По словам задержанных, они приобрели его у неизвестного с целью дальнейшей продажи на территории столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. Местные полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали ее организатора.