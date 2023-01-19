Умерла телевизионная журналистка Бэлла Куркова

Соколов Дмитрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Советская и российская телевизионная журналистка Бэлла Куркова скончалась на 88-м году жизни. Об этом в четверг, 19 января, сообщил руководитель телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

— Ночью сегодня скончалась в Питере в больнице. Прощание и похороны планируем на субботу, но нужно дождаться всех необходимых документов, — приводи его слова ТАСС.

Бэлла Куркова окончила Ленинградский государственный университет и почти три года работала корреспондентом газеты «Советская Чукотка». В 1962 году она заняла аналогичную должность в ленинградской детской газете «Ленинские искры», а через шесть лет перешла на телевидение.

Журналистка стала директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), а в октябре 1992 года возглавила Федеральную телерадиовещательную службу «Россия». Позже ее переименовали в государственную телерадиокомпанию «Петербург — 5-й канал».

С 2000 года Куркова являлась директором петербургской дирекции канала «Культура», а затем стала заместителем главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала «Россия Культура».