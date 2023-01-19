Резкое похолодание и высокое давление: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. Однако температурные показатели не опустятся ниже минус 3–5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, аномально теплая погода, которая наблюдается сейчас в столице закончится уже в первый выходной день.

Так, в пятницу, 20 января, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем столбики термометра будут колебаться в пределах 2–4 градусов с отметкой «плюс». Ожидается также умеренный южный ветер.

К утру субботы, 21 января, температурные показатели достигнут минус 2 градусов, местами сформируется гололедица, ожидается переменная облачность. В течение дня потеплеет до плюс 1 градуса, а вечером и ночью ожидается до минус 1. С умеренной скоростью будет дуть юго-восточный ветер.

— Начиная именно с субботы на столичную погоду довольно длительное время будет влиять антициклон с востока, поэтому погода будет облачная с прояснениями, но преимущественно сухая, — сообщил синоптик.

А уже с воскресенья, по прогнозу специалиста, в регион придут отрицательные температурные показатели.

— Они будут превышать климатическую норму, но холод все равно будет ощущаться. 22 января в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность. Ночью минус 4–6 градусов, а днем — минус 1–3, ветер слабый, — рассказал Леус.

Метеоролог предупредил, что к концу рабочей недели в столице начнет расти атмосферное давление. В субботу оно будет превышать норму на 8–10 единиц. А уже в воскресенье барометры покажут 764 миллиметра ртутного столба, что на 16–18 единиц выше положенного.

Леус порекомендовал метеочувствительным людям быть максимально внимательными к своему здоровью в этот период.