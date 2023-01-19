Новостройку по реновации с подземной парковкой построят в Старом Крюкове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Панфиловский проспект, Карта всех событий

Москомэкспертиза утвердила проект строительства жилого дома с подземной парковкой по программе реновации, который расположится в Старом Крюкове. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 19 января.

— Жилой дом будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной частью. Он рассчитан на 323 квартиры: 70 однокомнатных, 184 двухкомнатные и 69 трехкомнатных, включая помещения, приспособленные для маломобильных жителей, — сказала председатель Анна Яковлева.

Фасады здания будут облицованы фиброцементными панелями и керамогранитной плиткой. Входные группы, в свою очередь, отделают архитектурным бетоном. Во дворе здания проведут благоустройство, а также обустроят детские и спортивные площадки передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Бескудниковском районе передали под заселение 12-ю по счету новостройку, возведенную в рамках реализации программы реновации. Новый жилой дом рассчитан на 201 квартиру, среди которых 72 однокомнатные, 99 двухкомнатных и 30 трехкомнатных.