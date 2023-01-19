Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новостройку по реновации с подземной парковкой построят в Старом Крюкове

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации с подземной парковкой построят в Старом Крюкове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Панфиловский проспект, Карта всех событий

Москомэкспертиза утвердила проект строительства жилого дома с подземной парковкой по программе реновации, который расположится в Старом Крюкове. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 19 января.

— Жилой дом будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной частью. Он рассчитан на 323 квартиры: 70 однокомнатных, 184 двухкомнатные и 69 трехкомнатных, включая помещения, приспособленные для маломобильных жителей, — сказала председатель Анна Яковлева.

Фасады здания будут облицованы фиброцементными панелями и керамогранитной плиткой. Входные группы, в свою очередь, отделают архитектурным бетоном. Во дворе здания проведут благоустройство, а также обустроят детские и спортивные площадки передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Бескудниковском районе передали под заселение 12-ю по счету новостройку, возведенную в рамках реализации программы реновации. Новый жилой дом рассчитан на 201 квартиру, среди которых 72 однокомнатные, 99 двухкомнатных и 30 трехкомнатных.

Москва Реновация Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Я не буду смотреть «Аватар-2». И вот почему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите!

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте