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Пять новых выделенных полос запустили в Москве

Полина Долганова
Город
Пять новых выделенных полос запустили в Москве
Фото: АГН Москва

Пять новых выделенных полос, которые сократят время городского транспорта в пути до восьми минут, запустили в Москве. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В ведомстве уточнили, что появление новых полос на Волоколамском шоссе представляет собой более трех километров беспрепятственного движения транспорта, ускорение работы 11 маршрутов и сокращение времени в пути более чем для 100 тысяч горожан.

Кроме того, ввод одной новой выделенки снижает вероятность аварии с городским транспортом на 30–40 процентов и ускоряет движение между остановочными пунктами на 30 процентов, подытожили в Дептрансе.

До этого сообщалось, что в столице свыше 100 тысяч пассажиров перевезли электробусы новой поставки, которые были запущены в конце декабря прошлого года. Так, в новых электробусах адаптировали освещение салона — теперь оно меняется от холодного к теплому. Для пассажиров установили USB-разъемы для зарядки гаджетов и добавили Wi-Fi.

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