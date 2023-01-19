Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Таможенники в Екатеринбурге изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова

Степан Жирнов
Происшествия
Таможенники в Екатеринбурге изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга таможенники обнаружили у пассажира, летевшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления в четверг, 19 января.

По данным ведомства, мужчина пытался пронести подарочный кейс с оружием через зеленый коридор. Изъятый экземпляр является автоматом Калашникова АК-74М, рассчитанным под калибр 7,62 миллиметра.

Его собрали в 1974 году, после чего поверхность оружия и магазина к нему покрыли золотым узором, а приклад и цевье заменили на детали, изготовленные из ценных пород деревьев. По предварительным данным, стоимость аналогичных изделий на рынке может достигать 500 тысяч рублей.

Таможенники в Екатеринбурге изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

По словам задержанного пассажира, оружие давно списали, после чего его декорировали златоустовские мастера. Автомат мужчина планировал подарить давнему другу.

На данный момент оружие изъято у пассажира и отправлено на экспертизу. Специалисты установят, есть ли возможность трансформировать изделие в боевое состояние, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В 2022 году гражданку Российской Федерации задержали на таможне в аэропорту Шереметьево с десятком бутылок дорогого шампанского.

Аэропорты Оружие Екатеринбург Экспертизы Таможня
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Я не буду смотреть «Аватар-2». И вот почему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите!

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте