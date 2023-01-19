Таможенники в Екатеринбурге изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова
В аэропорту Екатеринбурга таможенники обнаружили у пассажира, летевшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления в четверг, 19 января.
По данным ведомства, мужчина пытался пронести подарочный кейс с оружием через зеленый коридор. Изъятый экземпляр является автоматом Калашникова АК-74М, рассчитанным под калибр 7,62 миллиметра.
Его собрали в 1974 году, после чего поверхность оружия и магазина к нему покрыли золотым узором, а приклад и цевье заменили на детали, изготовленные из ценных пород деревьев. По предварительным данным, стоимость аналогичных изделий на рынке может достигать 500 тысяч рублей.
По словам задержанного пассажира, оружие давно списали, после чего его декорировали златоустовские мастера. Автомат мужчина планировал подарить давнему другу.
На данный момент оружие изъято у пассажира и отправлено на экспертизу. Специалисты установят, есть ли возможность трансформировать изделие в боевое состояние, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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