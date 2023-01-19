Таможенники в Екатеринбурге изъяли у пассажира позолоченный автомат Калашникова

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга таможенники обнаружили у пассажира, летевшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления в четверг, 19 января.

По данным ведомства, мужчина пытался пронести подарочный кейс с оружием через зеленый коридор. Изъятый экземпляр является автоматом Калашникова АК-74М, рассчитанным под калибр 7,62 миллиметра.

Его собрали в 1974 году, после чего поверхность оружия и магазина к нему покрыли золотым узором, а приклад и цевье заменили на детали, изготовленные из ценных пород деревьев. По предварительным данным, стоимость аналогичных изделий на рынке может достигать 500 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

По словам задержанного пассажира, оружие давно списали, после чего его декорировали златоустовские мастера. Автомат мужчина планировал подарить давнему другу.

На данный момент оружие изъято у пассажира и отправлено на экспертизу. Специалисты установят, есть ли возможность трансформировать изделие в боевое состояние, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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