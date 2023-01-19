«Стань Рокки Бальбоа»: Поплавская поддержала Кучеру после его интервью Дудю

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российский актер Оскар Кучера недавно дал интервью журналисту Юрию Дудю*, где заявил о поддержке России. Сторонники украинской стороны остались недовольны словами телеведущего, однако актриса Яна Поплавская осталась на стороне коллеги.

— Я, конечно, очень поддерживаю Оскара Кучеру. Но не надо ему было идти к Дудю. Перед свиньями бисер не мечут. А если уж идти, то знать, что на этого человека работает большая профессиональная команда. Готовиться надо было, — сказала она.

По словам Поплавской, в текущей ситуации нужно всеми силами отстаивать свою позицию. Любой журналист может начать различные провокации, чтобы гость дал ему нужную точку зрения. К такому исходу событий нужно готовиться заранее.

— Это бой. Возьми тренера, стань Рокки Бальбоа. Ты шел на ринг с серьезным соперником. Почему пошел без подготовки, если уж решился? — цитирует Поплавскую StarHit.

До этого Оскар Кучера прокомментировал свое интервью Юрию Дудю. Он заявил, что изначально планировал поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», а также выразить свою позицию как гражданин России.

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