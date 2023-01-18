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«Надо было встать и уйти»: Кучера прокомментировал свое интервью Дудю 

Полина Долганова
Общество
«Надо было встать и уйти»: Кучера прокомментировал свое интервью Дудю 
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российский актер Оскар Кучера прокомментировал свое интервью блогеру Юрию Дудю*, в котором высказался в поддержку специальной военной операции на территории Украины.

Кучера заявил, что изначально планировал поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», а также выразить свою позицию как гражданин России.

— Но вышло то, что вышло. Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, — так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом, — цитирует актера РИА Новости.

В декабре 2022 года Кучера высказался о травле телеведущего Ивана Урганта. Артист не понимает, за что звезду так возненавидели и стали травить, ведь он ничего такого не говорил. То, что шоумен уехал в начале весны из России, актер не считает предательством. Ведь у Урганта много детей, он глава семьи, мог испугаться, или это был запланированный отпуск.

* Включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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