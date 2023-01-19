Грузовик перевернулся на Варшавском шоссе в Москве
На юге столицы опрокинулся грузовой автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в четверг, 19 января.
По данным ведомства, авария произошла ранним утром на Варшавском шоссе в районе дома № 58, строение 5. Фура завалилась на бок и перекрыла четыре полосы движения. В кабине автомобиля находились пассажир и водитель, мужчины смогли покинуть машину самостоятельно до приезда спасателей. После осмотра сотрудниками скорой помощи пассажира госпитализировали.
Прибывшие на место происшествия сотрудники департамента ГОЧСиПБ помогли убрать грузовик с дороги и восстановили движение.
Еще одно ДТП с участием грузовика произошло на 2-м километре МКАД в ночь со среды на четверг. В районе пересечения с шоссе Энтузиастов столкнулись четыре автомобиля. В результате погиб водитель грузового автомобиля.