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Приметы и советы

Грузовик перевернулся на Варшавском шоссе в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся на Варшавском шоссе в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На юге столицы опрокинулся грузовой автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в четверг, 19 января.

По данным ведомства, авария произошла ранним утром на Варшавском шоссе в районе дома № 58, строение 5. Фура завалилась на бок и перекрыла четыре полосы движения. В кабине автомобиля находились пассажир и водитель, мужчины смогли покинуть машину самостоятельно до приезда спасателей. После осмотра сотрудниками скорой помощи пассажира госпитализировали.

Видео: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Прибывшие на место происшествия сотрудники департамента ГОЧСиПБ помогли убрать грузовик с дороги и восстановили движение.

Еще одно ДТП с участием грузовика произошло на 2-м километре МКАД в ночь со среды на четверг. В районе пересечения с шоссе Энтузиастов столкнулись четыре автомобиля. В результате погиб водитель грузового автомобиля.

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