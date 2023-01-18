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Водитель грузовика погиб в аварии на 2-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Водитель грузовика погиб в аварии на 2-ом километре МКАД
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

Около 22 часов в среду, 18 января, на 2-ом километре МКАД произошла авария с участием легковых автомобилей марки «Киа» (такси) и «Вольво», а также грузовой машины. В результате ДТП погиб 33-летний водитель грузовика. Об этом сообщает в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

— Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП, — сказано в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что на 2-ом километре МКАД (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек.

18 января на юго-востоке столицы столкнулись грузовой автомобиль и карета скорой помощи. Авария произошла днем на пересечении Краснодонской и Ставропольской улиц. В результате ДТП карета скорой помощи завалилась на бок. По данным пресс-службы МВД, пострадавших нет.

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